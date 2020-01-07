Телеканал НАШ оштрафовали за интервью с Азаровым

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на пресс-служба Нацсовета.
Кроме штрафа, канал обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.
Речь идет об интервью экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Дмитрию Гордону, в котором есть высказывания, которые, по мнению регулятора, нарушают законы «Об информации» и «О телевидении и радиовещании».
Во время внеплановой проверки Нацсовет обнаружил, что Азаров в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, аннексии Крыма и войне на Донбассе использовал формулировки, которые «являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах».
Так, высказывания Азарова признали призывающими к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, посягательству на права и свободы человека.
Также регулятор не зафиксировал попытки ведущего изменить риторику гостя, а сама передача содержала только одну точку зрения.
Представительница канала заявила, что компания считает, что не нарушила действующих законов, а слова Азарова являются оценочными суждениями гостя студии.