Телеканал НАШ оштрафовали за интервью с Азаровым

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на пресс-служба Нацсовета.

Кроме штрафа, канал обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Речь идет об интервью экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Дмитрию Гордону, в котором есть высказывания, которые, по мнению регулятора, нарушают законы «Об информации» и «О телевидении и радиовещании».

Во время внеплановой проверки Нацсовет обнаружил, что Азаров в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, аннексии Крыма и войне на Донбассе использовал формулировки, которые «являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах».

Так, высказывания Азарова признали призывающими к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, посягательству на права и свободы человека.

Высказывания Н. Азарова содержали необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и является прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховным Советом и международным сообществом в большинстве стран Европы страной-агрессором, и являются такими, которые основаны на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности из-за распространения неполной или предвзятой информации,

— говорится в сообщении.

Также регулятор не зафиксировал попытки ведущего изменить риторику гостя, а сама передача содержала только одну точку зрения.

Представительница канала заявила, что компания считает, что не нарушила действующих законов, а слова Азарова являются оценочными суждениями гостя студии.