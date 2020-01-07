Кто останется без света и воды 10 января?

Пятницу, 10 января, проедут без света некоторые одесситы, проживающие в частном секторе Фонтана и на Черемушках.

Как передает odessa1.com, С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:

Академическая, 3-52а 2-й пер. Александра Невского, 1-8 3-й пер. Александра Невского, 2-7А 4 пер. Александра Невского, 3-7Г Китобойная, 2-92 Александра Невского, 25-40 Черниговская, 3а Черниговский переулок, 2-8 1-й Академический, 1-21б 2-й Академический, 2-6 Баштанная, 2-27 Куприна, 2а-29а Окружная, 1-42 Фонтанская дорога, 58,129 Достоевского, 1-21 Лядова, 10-15 пер. Достоевского, 1-14а пер.Славы, 1/1-37 Тульская, 1-7а Крымский переулок, 1а-22 Планетная, 1-38 Обильная, 1,3,2 1 пер. Китобойный, 4-42 Вазова Ивана, 21 Флотская, 6-21 Крымская, 31,1,3 2-й пер. Китобойный, 30-50А Архитектурная, 10-14а Арбузная, 2-16 Обильная, 1-3 Дмитрия Донского, 2-111 Молокова, 1-12 пер. Безымянный, 2-11 пер. Дмитрия Донского, 3-7 пер. Молокова, 1-12 пер.Иподромний, 10 1 пер. Шишкина, 1-7 2 пер .Шишкина, 1-20 3 пер. Шишкина, 1-161 Левитана, 19/3 Шишкина, 1-44а 2-й пер. Китобойный, 22,20,20А Куприна, 28-48 Тульская, 6-37/Б Вертелецкого, 13,7-Б левкойный, 7а, 7 Лядова, 1-9а Немировича-Данченко, 11,16,10 Собинова, 15 Одесса, 1 пров.Олександра Невского, 3,2,6,2а, 4,8,4а Одесса, Китобойная, 47А, 48,47,472 Ахматовой, 6-40 Львовская, 50 Фонтанская дорога-Киев, 129 Харьковская, 2-20 Костанди, 24-42 Новоукраинский, 2-29 Елочная, 36-54 2-й Украинский, 3,6,5,4 3-й Украинский, 1-19 Львовский переулок, 1-15 Равенства, 1-40 Юннатов, 1-12а 1-й Равенства, 1-106 Сумская, 1-69а

Академика Филатова, 76-92

Варненсккая, 12/3-18/5 Космонавтов, 23/1-33 Терешковой, 33-54 Академика Филатовай, 47/1-57 Ицхака Рабина, 1-17 Гайдара, 22,26 25-й Чапаевской дивизии, 8-10/2

С 9 часов утра до 22 часов вечера будет прекращена подача воды на следующих улицах Пересыпи: - Атамана Чепиги, - Локомотивная, - Наливная, - 2-й Лиманчик, - Черноморского казачества, - Атамана Головатого.

Как передает odessa1.com, Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм по адресу: ул. Атамана Чепиги, 53,