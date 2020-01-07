В Кабмине назвали сумму средств, заложенных на компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе

В государственном бюджете на 2020 год были заложены всего 40 млн гривен на компенсацию за разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам заместителя министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслана Калинина, это наименьшая сумма, которую государство выделяло на компенсацию за разрушенное жилье за последние 5 лет. Сейчас Минветеранов разрабатывает порядок выделения этих средств пострадавшим.

"Мы понимаем, что этой суммы недостаточно, однако сейчас наше министерство разрабатывает порядок, как будут выделяться эти средства. И люди, у которых жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь", - пояснил Калинин.

Он добавил, что в 2019 году государство впервые профинансировало на полмиллиарда гривен программу для вынужденных переселенцев "Доступное жилье" и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых. Однако этих средств не хватает на финансирование программ.