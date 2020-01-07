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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Палата представителей Конгресса США ограничила право Трампа вести войну против Ирана

Категория: Новости / Политика

Палата представителей Конгресса США ограничила право Трампа вести войну против Ирана

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) поддержала ограничение военных полномочий президентаДональда Трампа. 

Как сообщается, резолюция, которую поддержали в Палате представителей, сделает невозможным объявление войны Ирану без одобрения Конгресса. За документ проголосовали 224 члена палаты, еще 194 - высказались против.

Документ носит необязательный характер и не требует подписи президента. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси полагает, что мера по ограничению военных действий Трампа "защитит американские жизни и ценности".

Белый дом назвал резолюцию "смешной" и "полностью ошибочной".

Отмечается, что американскому президенту оставят право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходит угроза атаки на объекты или военных США. Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

Теперь резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа должен рассмотреть американский Сенат, большинство в котором составляют представители Республиканской партии.


Источник: 112.ua



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