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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Территорию Украины впервые пересек транзитный поезд из Китая в Польшу

Категория: Новости / Экономика и финансы

Территорию Украины впервые пересек транзитный поезд из Китая в Польшу

По территории Украины проехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз.

Об этом на своей странице в FACEBOOK написал глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

“Транзит возвращается. С символизмом в новом году. 39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Польшу! ️Впервые поезд ехал по широкой колее LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве», – написал он.

Кравцов отметил, что маршрут «Китай-ЕС» транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников логистической цепи, а этот поезд – хороший знак в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для «Укрзализныци».

Также Кравцов отметил, что с 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает.

«Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных препятствий с политическим окрасом. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ – максимально надежный партнер для транзита. Поэтому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты. По техническим моментам: контейнерный поезд выехал из китайского Сианя до Славкува, в пути – 12 дней. Сиань является бывшей столицей Китая, здесь начинался исторический Шелковый Путь. Население – 13 млн, и это один из наиболее развитых сухих портов и логистических центров Нового шелкового пути”, – отметил он.


Источник: finance.ua



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