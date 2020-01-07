Одесская ОГА не смогла освоить сотни миллионов гривен, выделенных на региональные программы

В 2019 году, согласно принятым решениям областного совета, на 26 различных региональных целевых программ в Одесской области было выделено чуть более 502 миллионов гривен - как из областного бюджета, так и с привлечением средств государственного бюджета. Из них реально были получены 369,36 миллиона гривен. Но даже этот недостаточный объем финансирования не был освоен в полной мере - фактически было использовано лишь 269,3 миллиона. А еще 122 миллиона пришлось вернуть обратно в государственное казначейство в конце 2019 года.

Из озвученных целевых программ больше всего неосвоенных средств оказалось в сфере здравоохранения. Областная программа "Доступная медицина" освоена всего на 39,5%, при этом пришлось вернуть обратно в бюджет 71 миллион гривен (из вышеупомянутых 122 млн.).

Плохо осваивали государственную субвенцию на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог. Одесская область получила 617,3 миллиона гривен, но из них по назначению использовали лишь 360 миллионов. Остальные средства также были в конце 2019 года возвращены в государственный бюджет неосвоенными

Таким образом, неосвоенными остались 379 миллионов гривен, которые пришлось вернуть в государственный бюджет.

Возможно, что причиной этого является слабое руководство Одесской ОГА. В период с конца апреля по октябрь 2019 г. в областной администрации не было постоянного руководства, на посту и.о. главы ОГА сменяли друг друга то Сергей Паращенко, то Светлана Шаталова, долгое время обязанности выполнял заместитель главы ОГА Виталий Свичинский. С октября 2019 г. ОГА возглавляет Максим Куцый, который ранее не имел опыта крупного государственного управления. В областной администрации он попытался повторить одно из действий прежнего главы ОГА Михаила Саакашвили. По образцу проведенном им в июне 2015 г. "стратегической сессии" в Одесской ОГА в последних числах декабря 2019 г. устроили "мозговой штурм", на который за пару дней до его начала пригласили всех желающих представить свои идеи и выявить проблемы развития региона. Конечным сроком подачи идей и предложений было обозначено 9 января - крайне короткий для этого дела срок, еще и более половины которого заняли праздничные дни.