 
Информация к новости
  • Просмотров: 105
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одесские спасатели начали учения с применением спецтехники под руководством специалистов из КНР

Категория: Новости

Одесские спасатели начали учения с применением спецтехники под руководством специалистов из КНР

В Одессе начались практические занятия по эксплуатации и обслуживанию новой пожарной и инженерной техники под руководством китайских специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

На базу прибыли 136 спасателей, с которыми проведен инструктаж перед началом теоретических и практических занятий. Затем сотрудники ГСЧС разделились на три группы, каждая из которых будет тренироваться с помощью одного вида техники: пожарной автолестницы, автомобильного крана, а также грейдеров и бульдозеров.

Учения под руководством китайских специалистов продлятся до 15 января.


Источник: Одессит



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать