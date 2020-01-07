Одесские спасатели начали учения с применением спецтехники под руководством специалистов из КНР

В Одессе начались практические занятия по эксплуатации и обслуживанию новой пожарной и инженерной техники под руководством китайских специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

На базу прибыли 136 спасателей, с которыми проведен инструктаж перед началом теоретических и практических занятий. Затем сотрудники ГСЧС разделились на три группы, каждая из которых будет тренироваться с помощью одного вида техники: пожарной автолестницы, автомобильного крана, а также грейдеров и бульдозеров.

Учения под руководством китайских специалистов продлятся до 15 января.