НБУ разрешил операции по покупке валюты онлайн физическими лицами

БУ разрешил операции по покупке валюты онлайн физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Валютная либерализация в действии. С 7 февраля 2019 года Национальный банк разрешил операции по покупке валюты онлайн физическими лицами. Это послабление значительно упростило жизнь украинцам, устранив необходимость идти к банковской кассе или уличному обменнику для приобретения валюты", - отмечается в сообщении.

В НБУ также сообщили, что отмена ограничения не оказала давления на валютный рынок.

"Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга. Объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в прошлом году были почти равными – по 1 млрд долл. США. Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Национальный банк отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физлицам в эквиваленте 150 тыс. грн на день.