Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и ликвидация УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.
Сообщается, что Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года. Также он направил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, в котором объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора.
Он также заявил, что просит считать недействительной подпись под постановлением Собора от 15 декабря 2018 года.
Напомним, в ноябре 2019 года суд разблокировал ликвидацию УПЦ Киевского патриархата, а предстоятель ПЦУ Епифаний объявил о юридической ликвидации этой структуры в середине декабря.