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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Расследование катастрофы в Иране займет год-два

Категория: Новости

Расследование катастрофы в Иране займет год-два

Расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране может занять до двух лет. Об этом заявил официальный представитель Ирана, пишет Reuters.

Чиновник отметил, что расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.

Он добавил, что иранские расследователи предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, так как у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".

При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заверил, что самолет не был сбит ракетой.

 


Источник: Корреспондент.net



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