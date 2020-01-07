За три дня украинские налогоплательщики провели более 270 тыс. платежей на недействующие счета

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8 и 9 января) налогоплательщиками было направлено 271,7 тыс. платежных трансакций на недействующие счета. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Соответственно такие средства Казначейством были не засчитаны и возвращены банковским учреждениям как «невыясненные поступления».

В Госказначействе отмечают, что налогоплательщики своевременно не учли, что с 1 января 2020 года введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, счета в системе электронного администрирования НДС и т. д., открытые с учетом международного номера банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков.

В то же время счета, которые не соответствуют стандарту IBAN, были с 1 января закрыты.

С целью предотвращения возникновения у плательщиков налогового долга по уплате налогов, сборов, платежей Казначейство в очередной раз обращается с просьбой обеспечить правильность уплаты налогов, сборов, платежей на новые реквизиты счетов, которые открыты по Плану счетов № 1203,

— сказано в сообщении.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещены на веб-портале Казначейства и на веб-порталах главных управлений казначейства в областях и Киеве. Также реквизиты указанных счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета.