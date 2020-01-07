Пристайко об авиакатастрофе в Иране: Мы не отбрасываем ни одну из версий

Украинские специалисты в Иране получили доступ к "черным ящикам" самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу вблизи Тегерана.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает "Телеграф".

По его словам, в Тегеран в составе специальной группы вылетели около 50-ти человек, которые сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.

Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения ... к "черным ящикам ", с которым мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записи переговоров между диспетчерами из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и украинскими пилотами,

- отметил он.

Также министр заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия.

Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных,

- сказал он во время пресс-брифинга в Офисе Президента Украины.

Украинские специалисты, работающие в районе крушения на основном участке нахождения обломков, не подтверждают появившуюся информацию о применении иранскими властями бульдозеров на месте катастрофы.

На месте (падения обломков – Ред.) действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии,

- сказал Пристайко.

При этом он подчеркнул, что ввиду того, что площадь разлета обломков очень большая, и украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.