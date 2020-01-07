Пристайко об авиакатастрофе в Иране: Мы не отбрасываем ни одну из версий

Украинские специалисты в Иране получили доступ к "черным ящикам" самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу вблизи Тегерана.
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает "Телеграф".
По его словам, в Тегеран в составе специальной группы вылетели около 50-ти человек, которые сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.
Также министр заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия.
Украинские специалисты, работающие в районе крушения на основном участке нахождения обломков, не подтверждают появившуюся информацию о применении иранскими властями бульдозеров на месте катастрофы.
При этом он подчеркнул, что ввиду того, что площадь разлета обломков очень большая, и украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.
Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.