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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Мустафа Найем: каждый день у «Укроборонпрома» воровали по 300 тысяч гривен

Категория: Новости / Политика

Мустафа Найем: каждый день у «Укроборонпрома» воровали по 300 тысяч гривен

Заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Мустафа Найем подсчитал, что за десять лет из концерна было украдено около одного миллиарда гривен. Об этом бывший депутат сообщил в Facebook.

«Миллиард гривен. Почти столько украли в «Укроборонпроме» за последние 10 лет. Это около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам», — сообщил Найем в соцсети.

Расследованием уголовных дел, открытых относительно «Укроборонпрома», сегодня заняты все правоохранительные органы страны, сообщил экс-депутат: «Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования».

Найем уверен, что цифры занижены, поскольку не все случаи официально фиксировались.



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