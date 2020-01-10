Мустафа Найем: каждый день у «Укроборонпрома» воровали по 300 тысяч гривен

Заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Мустафа Найем подсчитал, что за десять лет из концерна было украдено около одного миллиарда гривен. Об этом бывший депутат сообщил в Facebook.

«Миллиард гривен. Почти столько украли в «Укроборонпроме» за последние 10 лет. Это около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам», — сообщил Найем в соцсети.

Расследованием уголовных дел, открытых относительно «Укроборонпрома», сегодня заняты все правоохранительные органы страны, сообщил экс-депутат: «Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования».

Найем уверен, что цифры занижены, поскольку не все случаи официально фиксировались.