Филарет: Разница между Томосом других церквей в том, что мы - церковь зависимая

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что разница между Томосом, который получили другие церкви и тем, который получила Православная церковь Украины заключается в том, что наша церковь - зависима. Об этом он заявил в эфире программы "Интервью с Литвиненко" на телеканале ZIK.

В частности, ведущая поинтересовалась, в чем разница между Томосом, который получила ПЦУ, и Томосами других церквей, и почему так произошло. В ответ Филарет сказал, что разница заключается в том, что другие церкви являются независимыми.

"Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом Томосе. В чем заключается эта зависимость? Во-первых, изменили нам название. Называют нашу церковь не Украинская православная церковь, как другие церкви, например, Болгарская, Русская, Греческая православные церкви, а нас называют ПЦУ. Почему? А потому, что деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права", – отметил Филарет.

Как уточнил почетный патриарх, украинцы во всем мире не относятся к ПЦУ.

"К кому они принадлежат? Они относятся к Константинопольскому патриархату… Хоть ты и православный украинец, должен подчиняться архиерею Константинопольского патриарха так, как в Америке и Канаде. Есть же у нас украинские приходы, которые добровольно подчинялись Константинопольскому патриарху… Этот пункт не только уменьшит, но он вызывает неудовольствие, особенно в США и Европе. Они не хотят подчиняться Константинопольскому патриарху, они украинцы и хотят принадлежать к Украинской церкви. Они хотят сейчас войти в состав ПЦУ, но их не пускают, их не принимают. Почему не принимают? В Томосе записано, что эти приходы принадлежат Константинопольскому патриарху", – сказал Филарет.

Вместе с тем он отметил, что другие церкви считают диаспору частью своей церкви.

"Например те же румыны, сербы, болгары, арабы, россияне – все церкви диаспору свою считают своей, только украинская диаспора должна подчиняться Константинопольскому патриарху", – констатировал Филарет.

Напомним, Объединительный собор в Киеве 15 декабря избрал предстоятелем поместной Православной церкви Украины митрополита бывшей УПЦ КП Епифания (Думенко).

6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе вновь образованной поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 7 января Томос торжественно представили в Киеве на рождественской службе в соборе Святой Софии.

Позже стало известно, что между патриархом Филаретом и главой ПЦУ Епифанием есть большие разногласия. В частности, Филарет якобы желал восстановить структуру ликвидированной УПЦ КП и свое влияние на церковь, тогда как окружение Епифания склонно поддерживать "греческий строй" ПЦУ, предложенный Константинополем. В разгар конфликта почетный патриарх Филарет заявил, что не принимает Томос, так как не имел возможности ознакомиться с его содержанием заблаговременно.

Православная церковь Украины признала недействительными все документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, выданные после 30 января 2019 года.