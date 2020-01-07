Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"

Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг" 8 января.

В заявлении государственных СМИ, на которые ссылается Assosiated Press, говорится, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Военные были на "высочайшем уровне готовности" в условиях повышенной напряженности в отношениях с США. Президент Ирана Хасан Роухани назвал удар по самолету "непростительной ошибкой" и заявил, что Тегеран выплатит компенсации всем семьям погибших.

Рухани также назвал причиной трагедии "угрозы и травлю" со стороны США после убийства американцами генерала Касема Сулеймани. Министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф заявил, что ошибка ПВО Ирана была вызвана "авантюризмом США". "Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного вооруженными силами: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом в США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал Зариф.

Самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в окрестностях Тегерана 8 января. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Не выжил никто. Среди жертв катастрофы - 11 граждан Украины. 9 января США, Британия, Австралия и Канада заявили, что самолет сбили вооруженные силы Ирана. Президент Владимир Зеленский 10 января отказался бездоказательно обвинять Иран. И, видимо, правильно сделал - поскольку Тегеран теперь сам признал свою вину. "Признание Ирана объясняет столь поразившую многих "стойкость" Зеленского, который не стал сразу признавать версию США о ракете. Зачем заранее делать какие-то заявления, если скоро Иран сам признает? А пока можно делать пиар среди антиамерикански настроенных избирателей - мол, смотрите какой Вова парень с яйцами, не хочет плясать под дудку Вашингтона!", - анализирует поведение Зе телеграм-канал "Политика Страны".

Как иранцы могли сбить гражданский борт?

Ответ может быть примерно такой же как и на вопрос: как американский крейсер «Vincennes» мог сбить в 1988 году иранский гражданский в A300 над Персидским заливом, когда погибло 290 человек. Все объяснения прозвучали в официальном документе Пентагона: "Основной причиной инцидента в официальном рапорте названо психологическое состояние команды «Vincennes», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полётного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя.

В целом американское правительство рассматривает случившееся как военный инцидент и считает, что команда крейсера действовала в соответствии с текущими обстоятельствами. Позже командир крейсера был награждён орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987 по 1989 годы".

источник