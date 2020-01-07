Умер султан Омана, в котором отдыхал Зеленский

В субботу, 11 января, в Омане умер султан Кабус бен аль-Саид. Начиная с 2015 года, он боролся с раком. Об этом сообщает BBC. "С великим сожалением и скорбью королевский двор сообщает о смерти Кабуса бен аль-Садиа в пятницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в прошлом месяце султан вернулся домой после прохождения медицинского обследования и лечения в Бельгии. "Султан Кабус не был женат и не имел ни наследника, ни назначенного преемника", - подчеркивается в тексте сообщения. В связи с этим в Омане был объявлен трехдневный национальный траур.

Фото: twitter.com/VeroniZinoveva

Как известно, аль-Саид сверг своего отца в результате "бархатного" переворота в 1970 году. Используя нефтяные богатства страны, новый султан старался поставить страну на путь развития. Напомним, что в Омане провел свой новогодний отпуск президент Украины Владимир Зеленский. "Страна" первой сообщила о том, что его вместе с семьей заметили на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Перед этим он отдыхал в президентской резиденции в селе Гута. Также мы сообщали, что Зеленский вернулся в Украину "под покровом ночи" в субботу, 9 января. Журналистам удалось снять самолет, на котором президент Украины вернулся в страну. Сообщалось, что это может быть чартер за $65 тысяч.