Закон сохранения Сытника. Зачем аудит НАБУ хотят поручить Западу

В Верховной Раде предлагают изменить подход к проведению аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), до сих пор не состоявшегося.

Основной их смысл - усиление (или точнее легализация) контроля западных структур над НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Параллельно с этим развивается и другая история - скандал с коррупционным правонарушением главы НАБУ Артема Сытника. Его оппоненты на этом основании требуют его увольнения. Однако если примут изменения к закону о НАБУ, это можно будет сделать только с согласия западных доноров, которые пока к Сытнику относятся более чем благосклонно.

Подробности - в материале "Страны".

НАБУ идет в рост

Переписать серьезно законодательство в отношении НАБУ предлагает законопроект № 2714 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления борьбы с коррупцией”.

Показательно, что в число авторов входят председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская (“Слуга народа”, СН), первый заместитель главы фракции СН и лидер самой пропрезидентской партии Александр Корниенко, их коллега во фракции Роксолана Пидласа, а также первый заместитель Красносельской в комитете Ярослав Юрчишин (“Голос”) и народный депутат Виктория Сюмар (“Европейская солидарность”).

Любопытно, что большая часть из авторов так или иначе была связана с международными организациями, либо со структурами, которые финансируются на западные гранты. Так, Красносельская долгое время проработала в Центре противодействия коррупции Виталия Шабунина, Юрчишин был главой украинского отделения "Транспаренси интернешнл", а Сюмар возглавляла Институт массовой информации. С грантовыми организациями была связана и Пидласа.

Так или иначе, но с таким авторским составом законопроект может собрать голоса в трех фракциях, что, в принципе, гарантирует принятие минимум в первом чтении.

Наиболее важных моментов в документе три.

Во-первых, подробно описано социальное обеспечение сотрудников НАБУ, прежде всего, руководящего состава, в том числе и после выхода на пенсию. На руководство Бюро распространяется действие законов о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, про пенсионное обеспечение военнослужащих и про статус ветеранов воинской службы и органов внутренних дел.

Как считает заместитель главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в Раде восьмого созыва Игорь Попов, детальность описания этих вопросов (как и содержание проекта в целом) дает основания утверждать, что “текст писался непосредственно в НАБУ”.

Глава антикоррупционного комитета Красносельская (СН) ответила “Стране”, что авторы “безусловно консультировались” с Бюро в процессе написания.

"Здесь очень прозрачная цель - привести вопросы социального, пенсионного и иже с ними обеспечения НАБУ в соответствие с тем, что сейчас уже есть остальных правоохранительных органов", - комментирует народный депутат.

Во-вторых, предлагается увеличить численность НАБУ с 700 нынешних сотрудников до 1500. В пояснительной записке сказано: “Международные эксперты определили, что существующее граничное количество сотрудников, вероятно, недостаточно для текущего объема обязанностей НАБУ”.

Соавторы считают, что новые люди нужны для учреждения уголовной разведки (criminal intelligence) в НАБУ, усиления территориальных управлений бюро, которых сейчас существует только три, а их штатная численность ограничена 22 сотрудниками, а также оперативно-технических подразделений, ведь теперь по закону НАБУ может вести прослушку, и криминальной лаборатории, детективы которой, помимо прочего, участвуют в следственных действиях с носителями информации и компьютерной техникой.

“Если брать чистые цифры, то создается еще одно НАБУ. Но смешно читать в объяснительной записке, что траты на содержание разросшегося аппарата покроются за счет средств, уже предусмотренных в нынешнем госбюджете. Речь идет явно о сотнях миллионах гривен. Об этом нужно прямо говорить и предоставлять расчеты, но нет”, - комментирует народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

В-третьих, это нюансы проведения независимой оценки эффективности деятельности НАБУ (или аудит). Напомним, выводы аудита (в случае, если они будут негативными) могут являться основаниями для отставки директора НАБУ. Именно поэтому при президенте Петре Порошенко вокруг отбора членов комисии для аудита было сломано немало копий.

Новый же законопроект вносит серьезные изменения в эту процедуру.

Если действующий закон о НАБУ требует его проведения раз в год, то соавторы хотят уже каждые два года.

Проводит аудит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Однако сейчас по одному выбирают президент, Верховная Рада и Кабинет министров из числа людей, которые имеют большой опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях.

Предлагается же составлять комиссию из трех кандидатур только Кабинета министров на "основании предложений доноров, которые представляют Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции".

Им будет положено денежное вознаграждение в размере должностного оклада директора НАБУ и возмещение трат на проживание в Киеве и переезд, если кандидат в украинской столице не живет. При этом все эти расходы может взять на себя третья сторона.

“Неправильно, что всех трех членов комиссии для аудита будет определять Кабмин и только из предложенных Западом кандидатур. НАБУ и сейчас обвиняют в излишней зависимости от иностранных организаций и их представителей в Украине. Проведение аудита исключительно силами этих организаций может подорвать доверие к такому серьезному отчету, который вообще-то дает Раде право голосовать за увольнение главы Бюро. К тому же в законопроекте хотят, чтобы комиссия проверяла заодно работу САП. Надо полагать, чтобы международные доноры могли после аудита сказать, что во всех недостатках работы антикоррупционной системы виновата САП, и этим давить на прокуроров”, - полагает Игорь Попов.

Однако глава антикоррупционного комитета Красносельская настаивает: новый кадровый подход позволит деполитизировать процесс аудита после долгих дрязг по поводу него в прошлые годы.

“Предыдущие попытки провести аудит, на мой взгляд, сводились к намерению посчитаться с директором НАБУ Сытником. А моя позиция, что аудит нужно проводить по цивилизованным правилам, чтобы мы получили ответ на вопрос, как на самом деле работает антикоррупционное бюро, а не некий отчет, необходимый только для политических манипуляций”, - сказала "Стране" Анастасия Красносельская.

Как писала “Страна”, тройку аудиторов НАБУ удалось сформировать со скандалом только к лету 2018 года.

От Кабмина в комиссию вошел бывший судья ЕСПЧ Михаил Буроменский, от Рады - Владимир Василенко, который в 2000-х годах был судьей Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. По президентской квоте был назначен Павел Жебривский, бывший прокурор и экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. Однако аудиторы так и не приступили к работе, объясняя это недостаточной законодательной базой (по другим данным, к работе они не приступили потому, что изначально, по задумке Порошенко, их руками должен был быть уволен Сытник, но затем американцы запретили это делать).

По идее, сейчас эти места снова вакантны.

Есть и другие спорные моменты.

Как отметил Попов, соавторы не предложили выход из законодательной коллизии вокруг права президента назначать и увольнять директора НАБУ, в котором усомнился Конституционный суд (КС).

“Законопроект с изменениями к закону о НАБУ внесли спустя полмесяца после решения КС. Если мы меняем закон настолько комплексно, то нужно было реагировать и на него. А так остается правовой пробел, и шанс заполнить его с помощью этого законопроекта будет потерян после голосования за основу, ведь тогда уже нельзя вносить в него серьезные изменения”, - полагает Попов.

Судьба антикоррупционеров

В случае с появлением данного документа важен его контекст.

Законопроект на тему НАБУ появился следом за скандалом с нынешним директором Бюро Артемом Сытником. Его обвинили в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции. Оспорить его в суде Сытнику не удалось, и его внесли в реестр Национального агентства предотвращения коррупции.

За это Сытник стал мишенью насмешек со стороны оппонирующих групп влияния, прежде всего, экс-президента Петра Порошенко и бизнесмена Игоря Коломойского. Из их лагеря постоянно звучат требования отправить Сытника в отставку.

Оргвыводы, впрочем, не последовали. Более того, если этот законопроект будет принят, то дальнейшему пребыванию Сытника в должности главы НАБУ, в принципе, ничего угрожать не будет. Как минимум до тех пор, пока сам Сытник устраивает запаных доноров, в руках которых, по новому закону, окажется аудит Бюро.

Член антикоррупционного комитета Антон Поляков (недавно был исключен из фракции "Слуга народа"), говорит, что Сытник остается “необходимым” для власти человеком, хотя “признан судом коррупционером”.

Как уже писала "Страна", еще в сентябре в Офисе президента строили планы по увольнению Сытника. И тема с коррупционным правонарушением играла в реализации данного плана ключевую роль.

Однако сейчас, как видим, в Раду фракция президента вносит законопроект, который как бы усиливает его позиции. Причем освятил этот документ своим авторством первый замглавы фракции и лидер партии "Слуга народа" Корниенко.

Как правило, причина "непотопляемости" Сытника (в том числе и в истории с коррупционным скандалом) объясняется в экспертных кругах тем, что он пользуется благосклонностью Запада и американского посольства в частности. Тем более, что по этой же дороге пошел и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который установил с Сытником плотный контакт.

С другой стороны, в кулуарах парламента в ходу версия, что главу НАБУ таки поменяют, и смысл законопроекта как раз в том, чтобы эти перемены одобрил Запад (через передачу ему фактического контроля за Бюро через аудиторскую комиссию). Впрочем, в эту версию верят далеко не все.

"Пока ничего не указывает на перемену положительного отношения американского посольства и западных доноров к Сытнику", - сказал "Стране" один из нардепом от "Слуги народа".

Анастасия Красносельская по-своему трактует ситуацию Сытника.

"Приемлемо ли, что руководитель правоохранительного - вообще любого органа имеет административное правонарушение, связанное с коррупцией - нет. Но сейчас можно ли у кого-либо в этой стране - секретаря или руководителя важного органа, например, облгосадминистрации или министерства или подразделения прокуратуры уволить за административное правонарушение, связанное с коррупцией - нет. Если мы хотим принцип, что нужно увольнять за такого рода правонарушение, хорошо, но тогда это должно касаться всех должностных лиц", - прокомментировала она “Стране”.

Эксперты, однако, полагают, что с "казусом Сытника" все равно нужно будет что-то делать.

"Понятно, что фигуранты похожих антикоррупционных дел НАБУ будут говорить, мол, что вы мне "шьете" - у вашего директора то же самое. И это будет ослаблять институт, потому что у них довольно много дел, касающихся пробелов в декларациях", - говорит народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

"Есть общая установка переформатировать новые органы. С ГБР и НАПК уже разобрались, следующие на очереди САП и НАБУ. Но сейчас власть занята вопросами земли и децентрализации. К этому вопросу вернутся в феврале-марте. Тем более уже ходят слухи о поиске кадров и даже собеседованиях с потенциальными кандидатами, которых еще нужно согласовать с Западом”, - говорит политолог Руслан Бортник.