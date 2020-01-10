В корпоративной переписке Boeing 737 Max называли “самолетом, разработанным клоунами под руководством обезьян”

Сотрудники Boeing в переписке друг с другом по корпоративной почте хвастались, что им удалось добиться от надзорных органов смягчения требований к самолету 737 Max, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы расследования конгресса США о сертификации 737 Max. При этом во внутренних письмах компании, представленных конгрессу, 737 Max назывался “самолетом, разработанным клоунами под руководством обезьян”.

Письма, датированные 2018 г., показывают, что сотрудники выражают сожаление по поводу своих действий во время допуска 737 Max к полетам. В частности, сотрудники Boeing обсуждали, что “не посадили бы свои семьи” на 737 Max. Один из сотрудников, комментируя процедуру сертификации 737 Max, написал: “Бог меня до сих пор не простил за то, что я прикрыл это”.

Лица и должности сотрудников, участвующих в переписке, не разглашаются. Boeing заявила, что некоторые из них уже фигурировали в историях чатов, опубликованных в октябре 2019 г. В предыдущей переписке ведущий специалист Boeing Марк Форкнер отговаривал неустановленного представителя надзорного органа от введения обязательной переподготовки пилотов с 737 NG на 737 Max. После переписки с регулятором Форкнер переслал цепочку писем коллегам с припиской: “Похоже, мой джедайский приём снова сработал”.

Boeing заявил конгрессу, что язык, выбранный участниками переписки, “вызывает вопросы по поводу взаимоотношений Boeing с Федеральным управлением гражданской авиации США”. При этом компания настояла, что тренажеры обучения полетам на 737 Max “работают эффективно”.

США и другие страны запретили полеты Boeing 737 Max после крушений лайнеров в октябре 2018 и марте 2019 г. В декабре компания объявила, что с 2020 г. приостановит производство новых самолетов данных моделей на неопределенный срок.

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