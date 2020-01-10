АНОНС Слова № 01 1381 ВИДЕО

Новогоднее рождественские праздники, хоть и закончились – официально, граждане нашей страны вернулись к рабочим будням. Но на самом деле, они еще в разгаре. Ведь время от Рождества и до Крещения издревле называлось Святками. И это всегда была самая веселая пора – колядки, народные гуляния, вкусные калачи… У девушек - гадания на суженого, у юношей - кулачные бои. Весело жили наши предки. Да и мы бы сейчас не прочь повеселиться...

Но этом году начало Святок сразу омрачилось трагедией.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Никита Додон «Прерванный полет под шумок войны «мщения»

8 января, сразу после Рождества Христова в Украину пришла беда, которой не ждали: при загадочных обстоятельствах в Иране загорелся и разбился пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). В результате погибли 176 человек, включая 11 граждан Украины: 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

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Для украинской авиации это крупнейшая авиакатастрофа и есть признаки того, что данное ЧП было не случайным. Но надлежаще его расследовать мешает адская смесь «политических» интриг, которые проявились с первых часов после трагедии.

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Что же это за интриги и узнаем ли мы правду о крушении самолета, читайте в материале Никиты Додона.

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Ну а пока мы выражаем глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших.

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Игорь Назаренко. «Атака телеканализацией»

Идея Киева создать отдельный украинский телеканал, вещающий на неподконтрольную территорию Донбасса будет реализована. Уже назначен руководитель информационного вещания канала, им стала Елена Трибушная, бывшая главред 24 канала, что говорит само за себя. И когда же ожидается первый выход в эфир?

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15 февраля! Строка в госбюджете на 2020 год для этого уже предусмотрена. Проект курирует лично министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Для нового канала будут использовать базу печально мало кому известного телеканала UATV. Получилась идиотская ситуация, в которой канал для Донбасса будет обеспечиваться системой иновещания! «Донбасс — це Украина»? Или я что-то путаю? Короче опять зрада!

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Елена Трибушная в интервью «Детектор Медиа» уже заявила об основных целях работы телеканала: «Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь, понимая, что почти 6 лет эти люди (Донбасса) потребляли контент российских телеканалов. Мы знаем, что там, в основном, смотрят „Россию-1“, а мы хотим рассказать, как все происходит на самом деле: о позитивных сдвигах, о том, куда мы движемся, о том, что наше будущее — единая страна».

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Честно говоря, я бы тоже хотел бы услышать «о позитивных сдвигах, о том, куда мы движемся», только боюсь, что «о позитивных сдвигах» - это не про нас, а «о том, куда мы движемся» - это не про позитивные сдвиги.

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Подробности о новом телеканале для Донбасса и о том, для чего же он на самом деле создается, читайте в колонке редактора.

«Сергей Кивалов поздравил с праздниками Елену Вирановскую – бабушку освобожденного из иранского плена моряка Андрея Новичкова».

В семье Вирановских-Новичковых Сергея Кивалова принимают как близкого, родного человека и всегда желанного гостя. В преддверии праздников Сергей Васильевич нашел возможность заглянуть в теплую уютную квартиру в историческом центре города, чтобы поздравить дружную семью с наступающим Новым годом и Рождеством. Бабушку освобожденного из иранского плена моряка Андрея Новичкова, Елену Вирановскую наверное знает вся Одесса. Все помнят, как она боролась за освобождение внука. Вот уже год, как Андрей на свободе, но проблемы, как я понимаю остались.

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Когда Андрея Новичкова освободили из иранской тюрьмы и объявили, что с него снимаются все обвинения, в Иране был трехдневный праздник. Иранские власти пообещали, что все полагающиеся документы будут вручены нашему послу по окончании праздничных дней. Андрей взял только паспорт, который был необходим, чтобы оформить разрешение покинуть страну. К сожалению, оставшиеся документы «вызволить из иранского плена» не удалось до сих пор.

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Помочь в решении этого вопроса вновь пообещал Сергей Кивалов. И, в принципе, нет сомнений, что ему это удастся. Мы же, как обычно будем следить за ходом событий.

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Ну а пока напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».