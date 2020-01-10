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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Королева Елизавета ІІ соболезнует окружению погибших в авиакатастрофе самолета МАУ

Категория: Новости

Королева Елизавета ІІ соболезнует окружению погибших в авиакатастрофе самолета МАУ

Королева Великобритании Елизавета ІІ выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Об этом сообщается на официальном сайте Елизаветы ІІ

"Мы с Филиппом были глубоко опечалены трагической гибелью людей вследствие крушения самолета МАУ в Иране. Наши мысли и молитвы с народом Канады, которая понесла такую ​​разрушительную потерю. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам всех тех канадцев и даже граждан других стран, которые погибли, а также многим другим пострадавшим от этого ужасного события", - говорится в сообщении. 

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. 

Известно, что на борту находилось 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

Источник: 112.ua


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