Королева Елизавета ІІ соболезнует окружению погибших в авиакатастрофе самолета МАУ

Королева Великобритании Елизавета ІІ выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Об этом сообщается на официальном сайте Елизаветы ІІ.

"Мы с Филиппом были глубоко опечалены трагической гибелью людей вследствие крушения самолета МАУ в Иране. Наши мысли и молитвы с народом Канады, которая понесла такую ​​разрушительную потерю. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам всех тех канадцев и даже граждан других стран, которые погибли, а также многим другим пострадавшим от этого ужасного события", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.

Известно, что на борту находилось 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.