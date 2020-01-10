Позиция Китая по отношению к Тайваню после переизбрания Инвэнь остается неизменной

Позиция Китая по отношению к Тайваню после субботних президентских выборов остается неизменной. Об этом сообщает Reuters. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "в мире есть только один Китай и Тайвань является частью Китая". По мнению МИД, так будет независимо от изменений во внутренней системы на Тайване. Ранее Цай Инвэнь, которую вчера перевыбрали президентом Тайваня на второй срок, призвала Китай к диалогу и отказу от неприемлемых условий и угроз применения силы. Также она констатировала, что демократия и свобода - наибольшие ценности для Тайваня.

В январе 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления в парламенте предупредил о возможности применения силы против "тех, кто выступает против" мирного воссоединения Тайваня и Китая.