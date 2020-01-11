США - Иран: (не)выгодная война ВИДЕО

Будет или не будет Третья мировая война? В последнюю неделю ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Хештег #Третьямировая был одним из самых популярных в соцсетях.
"Иран — главный спонсор терроризма. Иран развязал террор, который финансировался за счет денег, получаемых от ядерной сделки, и превратил в ад Йемен, Сирию, Ливан, Афганистан и Ирак", — заявил Дональд Трамп.
Но, кажется, пока Третьей мировой удалось избежать. "Противники остановились у края пропасти, — пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. — Тегеран повёл себя в высшей степени цивилизованно и не впал в соблазн трансформировать народный гнев в партизанскую войну. <...> Позиции США в регионе пошатнулись, они уже не будут эксклюзивными и определяющими".
Экс-посол США в России и бывший специальный помощник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол убежден, что теперь перспектива денуклеаризации стала еще более отдаленной, чем три года назад. "Действия Трампа приводят к кризису. Мир в панике. Но потом кризис удается разрешить. Все ликуют. Кто-то даже называет этой победой".
"Иран, я так думаю, обрисовал для себя красные линии того, что Ирану дозволено делать в регионе и что не дозволено. Условно говоря, можно соперничать в регионе с кем угодно и выяснять отношения в регионе с кем угодно, главное — не трогать американские объекты и американское посольство. Лично Трамп, конечно, получил дополнительные внутриполитические очки. США вновь подтвердили тот факт, что они являются мировым жандармом и что в принципе, если это продиктовано национальными интересами США, то в регионе Ближнего Востока они могут делать что угодно, не считаясь ни с Россией, ни с кем бы то ни было еще".
"Всё уже было доказано. На месте Ирана надо было выбирать между плохим и очень плохим. Так хоть какие-то шансы сохраняются на то, что их хоть кто-то простит, а не признали бы очевидное, могли бы в ещё большую изоляцию попасть", — считает Леонид Исаев.