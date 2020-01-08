В Голливуде сняли фильм о сексуальных домогательствах ВИДЕО

Реальная история вдохновила создателей фильма "Скандал", где в главных ролях снялись Николь Кидман и Шарлиз Терон. Последняя также стала продюсером фильма.
Шарлиз Терон, актриса и продюсер
"Я горжусь тем, что мы сделали этот фильм. Он невероятно интересен. Я думаю, что когда вы снимаете фильм на тему сексуальных домогательств или фильм о женщинах с телеканала Fox, то зрителям кажется, что они знают, о чем будет кино. И стало приятным сюрпризом, что люди были удивлены картиной. Это не какой-то скучный фильм о сексуальных домогательствах".
Кроме Николь Кидман и Шарлиз Терон, одну из главных ролей играет Марго Робби, восходящая звезда американского кино, снявшаяся в последнем фильме Тарантино "Однажды в Голливуде".
Шарлиз Терон, актриса и продюсер
"Всегда опасно говорить зрителям, что они должны чувствовать. Мне нравится, как при просмотре люди обращают внимание на разные вещи. И для нас, создателей фильма, это удивительный опыт: посмотреть, как мужчины реагируют на историю, что чувствуют молодые, а что зрелые женщины".
Всемирная премьера фильма "Скандал" совпадает с началом судебного процесса по делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Российская премьера картины состоится в середине февраля.