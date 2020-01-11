Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку

Президент оккупированной Россией Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия.



"Да, я ушел",

"Жизнь покажет".

— подтвердил Хаджимба.На вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных выборах президента республики, он ответил:Ранее протестующие пошли брать штурмом дачу Рауля Хаджимбы, требуя его отставки. Отметим, что сегодня в Сухуми приехал помощник президента России Владислав Сурков. Он должен помочь в урегулировании политического кризиса в республике.Как сообщалось, Кассационная коллегия Верховного суда признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов.Напомним, утром 9 января активисты оппозиции собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуми. Вскоре они переместились к зданию "администрации президента" непризнанной республики и около часа дня пытались взять его штурмом.Участники акции утверждают, что на прошедших выборах "главы республики" действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы. В "администрации президента" говорят, что это попытка госпереворота.