В Каховке из-за резонансного убийства наказаны девять полицейских

В результате служебного расследования после резонансного убийства в Каховке уволено руководство местной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Херсонской области в понедельник, 13 января.

Как отмечается, по результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудникам применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Как отметил начальник областного главка полиции Александр Прокудин, в результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции в ходе расследования убийства мужчины он принял решение относительно проведения служебного расследования. В отношении полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания.



«В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности. В отношении очередного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также относительно следователя, в производстве которого находилось производство относительно убийства мужчину, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности»,

- говорится в сообщении.Также стоит отметить, что членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчину, уволено из органов внутренних дел Украины.Кроме того, старший инспектор с контрлоля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который на момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.Ранее мы сообщали о том, что 6 января, в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. амо задержание произошло в 4.40 утра. На данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения. Подробности преступления, а также личность и мотивы вероятного убийцы станут известны позже.