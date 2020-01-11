В Каховке из-за резонансного убийства наказаны девять полицейских

В результате служебного расследования после резонансного убийства в Каховке уволено руководство местной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Херсонской области в понедельник, 13 января.
Как отмечается, по результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудникам применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.
Как отметил начальник областного главка полиции Александр Прокудин, в результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции в ходе расследования убийства мужчины он принял решение относительно проведения служебного расследования. В отношении полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания.
Также стоит отметить, что членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчину, уволено из органов внутренних дел Украины.
Кроме того, старший инспектор с контрлоля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который на момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.
Ранее мы сообщали о том, что 6 января, в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. амо задержание произошло в 4.40 утра. На данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения. Подробности преступления, а также личность и мотивы вероятного убийцы станут известны позже.