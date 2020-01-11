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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Микроавтобус перевернулся из-за гололеда на трассе в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия

Микроавтобус перевернулся из-за гололеда на трассе в Одесской области

В понедельник утром, 13 января, пассажирский микроавтобус из-за обледеневшей дороги перевернулся на автодороге Одесса – Южный. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Руководитель пресс-службы ГУНП в Одесской Области Любовь Гордиевская сообщила, что кроме водителя, никого в микроавтобусе не было.

"ДТП произошло из-за погодных условий, кроме водителя, никого в автобусе не было. Машина перевернулась из-за того, что дорога была скользкая, машина упала на бок и съехала на обочину, в это время на другой вызов ехала патрульная полиция, они увидели аварию и остановились, чтобы помочь водителю",
 - отметила Любовь Гордиевская.
Пострадавших в ДТП нет, в полицию официального обращения не было.


Источник: УСИ



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