Англоязычная редакция канала UATV прекратила вещание

Англоязычная редакция телеканала UATV 13 января прекратила свое вещание. Об этом говорится в сообщении самой редакции.



“12 января – последний вещательный день. Украинский международный вещатель прекратит выпуск новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире”,

“Мы были бы рады сказать “продолжение следует”, но вместо этого мы покажем вам последний наш сюжет”,

– сообщили на UATV 12 января.Телеканал напомнил, что украинская власть решила прекратить международное вещание, и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.– подытожила редакция.Телеканал основан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.