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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Англоязычная редакция канала UATV прекратила вещание

Категория: Новости

Англоязычная редакция канала UATV прекратила вещание

Англоязычная редакция телеканала UATV 13 января прекратила свое вещание. Об этом говорится в сообщении самой редакции.

“12 января – последний вещательный день. Украинский международный вещатель прекратит выпуск новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире”,
 – сообщили на UATV 12 января.
Телеканал напомнил, что украинская власть решила прекратить международное вещание, и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.
“Мы были бы рады сказать “продолжение следует”, но вместо этого мы покажем вам последний наш сюжет”,
 – подытожила редакция.
Телеканал основан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.


Источник: БУКВЫ



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