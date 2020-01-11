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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Запорожье парень нацепил гайку на половой орган и не смог снять

Категория: Новости / Происшествия

В Запорожье парень нацепил гайку на половой орган и не смог снять

В Запорожье в больницу №5 поступил пациент с металлической гайкой на половом органе. Снять ее самостоятельно мужчина не смог. Врачам пришлось "удалять" гайку под наркозом.
Эксперимент с лампочкой во рту - это уже не модно. Теперь взрослые мальчики в городе металлургов выбирают для демонстрации казацкой удали металлические предметы. Видимо, молодой человек решил проверить расхожую народную мудрость, которая гласит, что на каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой. И нашел себе такую гайку. В результате резьба оказалась гораздо хитрее болта. Надев гайку на то самое место, снять ее самостоятельно незадачливый экспериментатор уже не смог: орган распух. За помощью мужчина обратился к медикам 5-й городской больницы.
Врачи пытались снять гайку, но им это не удалось. Для удаления они решили провести хирургическое вмешательство. Пациента уже готовили к операции, когда медики решили для верности позвонить спасателям из "Кобры".
Как рассказал заместитель начальника коммунальная специальной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев, с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку.
Все это время мужчина находился под наркозом - без него было очень больно. Поэтому рассказать, зачем он надел на себя металлический предмет, запорожец пока не успел. После оказания помощи пострадавший остался в больнице под наблюдением медиков. Видимо, им все-таки очень хочется услышать рассказ пациента.


Источник: КП в Украине



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