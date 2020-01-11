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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Принц Уильям прокомментировал решение брата сложить королевские полномочия

Категория: Новости / Политика

Принц Уильям прокомментировал решение брата сложить королевские полномочия

37-летний принц Уильям впервые прокомментировал решение герцога и герцогини Сассекских сложить королевские полномочия. По словам герцога Кембриджского их отношения с братом уже никогда не будут таким, как прежде. Об этом сообщает газета Times.

"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять – мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать, – это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения. Мне хочется, чтобы мы все были командой",
 – сказал принц Уильям.
Как сообщают инсайдеры, сейчас герцог Кембриджский пребывает в "глубокой печали".  Уильям не перестает надеяться, что принц Гарри и его супруга когда-нибудь все же смогут снова найти общий язык с родными.


Источник: ФОКУС



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