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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера

Категория: Новости

Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера

Известная американская певица Селена Гомес, которая откровенно рассказала о личной жизни и пересадке почки, в очередной раз публично поддержала супругу бывшего возлюбленного Джастина Бибера Хейли Болдуин.
Многие поклонники считают, что между Селеной Гомес и Хейли Болдуин вражда, поскольку 25-летняя модель вышла замуж за экс-возлюбленного певицы. Но звезда каждый удобный момент старается доказать обратно.
На днях Селена праздновала выход нового альбома Rare в одном из ресторанов Голливуда. По стечению обстоятельств в этом же заведении со своей подругой встречалась и супруга Бибера. Фанаты певицы не поверили в случайность встречи, обвинив модель в том, что она специально пришла испортить настроение Гомес. Более того, они начали оставлять в Instagram гневные комментарии в сторону модели.
Однако Селена Гомес не поддержала враждебность фанатов и подтвердила, что встреча действительно была случайной:

"Читать все это отвратительно. Это было совершенно непреднамеренно. Я очень разочарована, что люди разговаривают с другими людьми подобным образом".

Отметим, что это уже не первый раз, когда Селена Гомес встает на защиту супруги бывшего возлюбленного.


Источник: СЕГОДНЯ



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