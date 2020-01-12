Японский миллиардер ищет девушку для отношений и полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что будет искать девушку для отношений и совместного полета к Луне. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Миллиардер назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один", он уточнил, что его давней мечтой было путешествие в космос. "

Идеальная девушка должна быть яркой личностью, всегда положительной и хотеть наслаждаться жизнью в полной мере",

"Окончательное решение о партнере будет принято к концу марта",

- заявил Маэдзава и объявил конкурс на поиск спутницы в космическое путешествие, которое должно состояться в 2023 году.Маэдзава и его спутница должны стать первыми пассажирами туристической поездки на Луну, которую организует компания Илона Маска SpaceX. Весь полет займет около недели.По информации Theverge.com, заявки на участие должны быть поданы до 17 января 2020 года.- говорится в сообщении.Юсаку Маэдзава - основатель интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. По состоянию на июнь 2019 года его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, Forbes назвал его 17-м в списке богатейших людей Японии. В ноябре 2019 года Маэдзава заработал 900 миллионов долларов от продажи своего бизнеса Zozo Inc крупнейшему японскому конгломерату SoftBank.