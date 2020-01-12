В Николаевской области мужчина умер от бешенства спустя полгода после укуса собаки

В Николаевской области умер 31-летний пациент, который был госпитализирован 11 января с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма». Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.



«Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжёлой формы, умер вечером 12 января»,

«Готовится видео–совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по данному вопросу, которую планируется провести в первой половине недели»,

«31-летний мужчина получил укус бездомной собаки в августе 2019 года, обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону, на приём не пришёл. Наблюдение за собакой не проводилось»,

— говорится в сообщении.В главке заявили, что проверено качество оказания антирабической помощи населению района.— отметили в пресс-службе НОГА.Ранее пресс-служба сообщала, что пострадавшим оказался 31-летний мужчина.— рассказали в пресс-службе.После укуса бешеным животным в процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи сразу после укуса смерть неизбежна.