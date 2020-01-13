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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В центре Днепра сгорел мужчина

Категория: Новости / Происшествия

В центре Днепра сгорел мужчина

В Днепре на площади Героев Майдана горел мужчина — двое бездомных сидели на лавочке, один из которых буквально вспыхнул по непонятным пока что причинам.
Видео с места чрезвычайного происшествия в Днепре в сеть выложили на страничке «Днепр Оперативный» в социальных сетях. Сообщается, что мужчина серьезно обгорел, его увезла «скорая». Второй бездомный не пострадал — он был настолько пьян, что никак не реагировал на происходящее. Возле лавочки, на которой сидели бездомные, нашли бутылку с жидкостью, возможно, спиртом.
Тем временем «Информатор» сообщает, что пострадавший, получивший 90 процентов ожогов тела, умер в карете скорой помощи. Медики полчаса пытались реанимировать мужчину, капали ему необходимые медикаменты, но их усилия не увенчались успехом.


Источник: ФАКТЫ



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