Главу налоговой службы Одесской области задержали на взятке в 25 тысяч долларов

В понедельник, 13 января, сотрудники Национального Антикоррупционного Бюро Украины поймали на взятке в 25 тысяч долларов и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву. Ей вручили подозрение. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева пыталась передать взятку в 25 тысяч долларов США руководителю Управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Одесской областной прокуратуры Михаилу Сербину.

Как сообщил источник, Наталья Чеботарева вместе со своим подчиненным пообещали предоставлять ежемесячно Михаилу Сербину вышеуказанную сумму, чтобы он не фиксировал незаконную деятельность неких лиц и не сообщал об этом в правоохранительные органы.

"Следствие задокументировало факт передачи взятки которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры", - отметили в НАБУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Сейчас следствие устанавливает имена других лиц, причастных к совершению преступления. В задержании принимала участие Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора Украины. В здании налоговой службы в Одессе, в кабинетах Чеботаревой и Мосийчука устроили обыски.

Расследование по данному факту детективы НАБУ и прокуроры САП при поддержке Генпрокуратуры проводили с декабря 2019 года.