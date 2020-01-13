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Сегодня, 13:30

Январь в Одессе: синоптики пока снег не обещают

Категория: Новости

Январь в Одессе: синоптики пока снег не обещают

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей завтра, 14 января, сохраниться переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем ​​южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 °С мороза, днем ​​4-6 °С тепла.

По области также будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем ​​южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 °С мороза, днем ​​3-8 °С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

15-16 января
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

17-18 января
Без осадков. Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​0-5 °С тепла.


Источник: Град



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