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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В США принес присягу первый командующий Космических сил

Категория: Новости

В США принес присягу первый командующий Космических сил

Во вторник генерал Джон Рэймонд принес присягу как первый командующий Космических сил США. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Times.

К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс. Это событие стало важным шагом в развитии Космических сил, которые были одним из главных военных приоритетов президента Дональда Трампа, отмечает издание.

Космические силы были официально профинансированы в прошлом месяце, когда Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 год.

Пенс отметил, что споров о том, кто должен управлять космическими операциями в ее решающие годы становления, было мало.

Первое, что принял президент после создания Космических сил, - сказал он. - было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд.

Как сообщалось, в декабре Трам назначил генерала Джея Рэймонда на должность руководителя космических операций. Ожидается, что численность Космических войск составит 16 тыс. человек, которые будут состоять из военных специалистов и гражданского персонала.



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