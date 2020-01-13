В США принес присягу первый командующий Космических сил

К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс. Это событие стало важным шагом в развитии Космических сил, которые были одним из главных военных приоритетов президента Дональда Трампа, отмечает издание.
Космические силы были официально профинансированы в прошлом месяце, когда Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 год.
Как сообщалось, в декабре Трам назначил генерала Джея Рэймонда на должность руководителя космических операций. Ожидается, что численность Космических войск составит 16 тыс. человек, которые будут состоять из военных специалистов и гражданского персонала.