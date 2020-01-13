США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов

Вашингтон намерен сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает РБК-Украина.
Дальнейшие шаги по снижению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.
Напомним, первую часть торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем в Белом доме планируют подписать в первую неделю января 2020 года. Американскую сторону будет представлять непосредственно президент страны Дональд Трамп, а КНР - вице-премьер Лю Хэ.
Комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил введение новых пошлин на товары из США. Введение новых пошлин в размере 5% и 10% планировалось на воскресенье, 15 декабря.