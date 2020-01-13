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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов

Категория: Новости / Экономика и финансы

США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов

Вашингтон намерен сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает РБК-Украина.

Дальнейшие шаги по снижению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

Напомним, первую часть торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем в Белом доме планируют подписать в первую неделю января 2020 года. Американскую сторону будет представлять непосредственно президент страны Дональд Трамп, а КНР - вице-премьер Лю Хэ.

Также сообщалось, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил введение новых пошлин на товары из США. Введение новых пошлин в размере 5% и 10% планировалось на воскресенье, 15 декабря.

 



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