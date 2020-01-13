Гончарук пояснил высокие зарплаты министров

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты некоторых министров, о которых накануне написали многие украинские СМИ, на своей странице в Facebook

По словам главы правительства, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен зарплаты, в то время когда доход от теневых схем составлял миллионы долларов. Новое правительство намерено работать прозрачно, для чего чиновникам необходимо получать достойную оплату труда, считает глава Кабмина.

Это - неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти. Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - говорится в пресс-службе Гончарука. - говорится в пресс-службе Гончарука.

Также премьер попросил не "спекулировать цифрами", а разобраться до конца:

В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями.