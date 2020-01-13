Гончарук пояснил высокие зарплаты министров

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты некоторых министров, о которых накануне написали многие украинские СМИ, на своей странице в Facebook.
По словам главы правительства, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен зарплаты, в то время когда доход от теневых схем составлял миллионы долларов. Новое правительство намерено работать прозрачно, для чего чиновникам необходимо получать достойную оплату труда, считает глава Кабмина.
Это - неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти. Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти,- говорится в пресс-службе Гончарука.
Также премьер попросил не "спекулировать цифрами", а разобраться до конца:
В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями.
Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления - только так власть будет работать эффективно,- подытожил Гончарук.