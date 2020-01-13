Украина просит Иран передать "черные ящики" Boeing 737

Украина просит Иран передать украинским правоохранителям "черные ящики" Boeing 737. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к компетентным органам Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс PS752 Тегеран - Киев и был сбит иранскими военными,

- говорится в сообщении.

Украина хочет обеспечить надлежащую расшифровку бортовых самописцев.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.

Известно, что на борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.