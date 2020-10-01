Больницу "Феофания" откроют для всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, которую предоставляет клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами.
Указ №10/2020 обнародован на сайте главы государства, передает УНИАН.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 31 мая 2019 года в Министерстве здравоохранения заявили, что ведомственная больница "Феофания" и больницы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) должны быть включены в единое медицинское пространство и должны быть доступны для всех граждан. Такое заявление в Минздраве сделали потому, что накануне правительственный комитет по экономическим вопросам поддержал законопроект, который исключает медицинские учреждения, которые подчиняются ГУД и НАМНУ, из процесса трансформации системы здравоохранения.
В Минздраве отметили, что все учреждения, в том числе и ведомственные, которые оказывают медицинскую помощь, должны изменить свой статус, то есть превратиться в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия, и заключить договора с НСЗУ на оказание медицинских услуг.