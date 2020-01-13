Премьер хочет переаттестовать всех сотрудников Налоговой

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Экономическая правда".
Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.
Гончарук поручил руководителю ГНС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.
Также поручил провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.
Кроме того, в двухнедельный срок Верланов обязан разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.
Напомним, что исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.