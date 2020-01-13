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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Премьер хочет переаттестовать всех сотрудников Налоговой

Категория: Новости / Политика

Премьер хочет переаттестовать всех сотрудников Налоговой

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Экономическая правда".

 

Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились,
- написал Гончарук.

Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.

Гончарук поручил руководителю ГНС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. 

Также поручил провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.

Кроме того, в двухнедельный срок Верланов обязан разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.

 

Напомним, что исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

 



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