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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Около полумиллиона граждан Украины получили российские паспорта в 2019 году

Категория: Новости / История и общество

Около полумиллиона граждан Украины получили российские паспорта в 2019 году

Около 500 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, передаёт ТАСС.

 

 

Что касается в целом граждан Украины, то, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тыс. человек, в позапрошлом году было 270 тыс.,
— сказала Казакова, выступая на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

И это не только за счёт Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство,
— уточнила она.

Ранее в МВД РФ сообщали, что в 2019 году гражданство России в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

 

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощённом порядке, причём это касается жителей Донецкой и Луганской областей в целом. Летом 2019 года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощённом порядке.


Источник: Таймер



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