Мужчина поджег себя под зданием Европарламента

Мужчина совершил попытку самосожжения возле здания Европейского парламента. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Tellerreport.

Он поджег себя во время демонстрации, на которой выходцы из Гвинеи слушали речь. Мужчина облил себя бензином и поджег. Его спасли люди, которые быстро отреагировали и потушили огонь.

Сотрудники национальной полиции, охраняющие здание парламента, быстро вмешались и применили огнетушитель.

Мужчина албанского происхождения получил серьезные ожоги лица и рук. Выяснилось, что незадолго до инцидента мужчине отказали в получении убежища во Франции и он должен покинуть страну.