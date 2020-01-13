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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших в результате авиакатастрофы Boeing 737

Категория: Новости / Экономика и финансы

Катастрофа самолета "МАУ" в Иране, 8 января 2020 года. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Reuters
Кабинет министров выделил семьям погибших в результате авиакатастрофы Boeing 737 в Тегеране по 200 тыс. грн. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство планирует выплатить одноразовую помощь уже в течение недели. Их выделили из резервного фонда.

"Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СДР (специальные права заимствования), что составляет примерно 345 000 долларов", - написал Алексей Гончарук.

Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.

Известно, что на борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.
В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.


Источник: 112.ua



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