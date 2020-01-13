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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Кабмин назначил нового главу НАПК

Категория: Новости / История и общество

Кабмин назначил нового главу НАПК

На заседании Кабинета министров новым руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции был назначен Александр Новиков, ранее победивший в конкурсе на замещение должности руководителя антикоррупционного агентства.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, перед Новиковым поставили задачу «обеспечить открытость и прозрачность органа» и «показать конкретные результаты уничтожения коррупции». «Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями», — написал Гончарук в своем Telegram-канале.


Источник: Факты



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