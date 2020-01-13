Британский посол в Иране покинул страну спустя пару дней после задержания

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, которого иранские власти на прошлой неделе задерживали в ходе акции протеста, покинул эту страну. Об этом в среду, 15 января, сообщает Associated press.

Агентство со ссылкой на иранские СМИ отмечает, что ранее посол получил "предварительное уведомление", однако не уточняли, в чем именно оно состояло.

В то же время в МИД Великобритании уточнили: отъезд Макэра носит плановый характер, и был намечен еще до его задержания; позднее посол должен вернуться в Иран.

В минувшую субботу акция около университета Амира Кабира в Тегеране, проходившая в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета, переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

Впоследствии замглавы иранского МИД Аббас Аракчи пояснял, что посла Роберта Макэра, отпустили спустя 15 минут после задержания.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международного права. Позже МИД Великобритании вызвал посла Ирана в Лондоне в связи с этим происшествием.

Сам посол заявлял, что не принимал участия в демонстрациях против властей, а пошел почтить память жертв авиакатастрофы.