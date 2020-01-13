В Одессе приварят первые монеты в гигансткой скульптуре из пятикопеечных монет

Одесситы приварят первые монеты к гигантской скульптуре из пятикопеечных монет. Скульптура будет 6 метров в высоту и 2 тон веса. И станет самым большим арт-объектом из монет в мире.

18-го января в 14:00 в Центре креативных искусств SiniY Crab, на ул. Приморская, 42, состоится публичная презентация проекта #свои5копеек. Автор идеи скульптор Кирилл Максименко покажет часть мастер-модели — более двух метров в длину и устроит торжественное приваривание. Причем шанс приварить может выпасть каждому гостю презентации — по принципу лотереи. А за вход готовьте — 5 копеек. Монеты пойдут на создание скульпутры.

Напомним, 1-го октября НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1,2 и 5 копеек. Эти монеты — первые металлические деньги Независимой Украины. Известный скульптор Кирилл Максименко объявил о сборе монеток для создания шестиметровой скульптуры #свои5копеек.

Цель проекта — сохранить первые металлические деньги Украины, объединить всю Украину, доказать важность каждого, и даже 5 копеек.

«Говорите, 5 копеек ничего не стоят? Я хочу создать скульптуру, которая станет достопримечательностью и увековечит наши первые железные деньги. 1, 5 и поздняя 2 копейки — из нержавеющей стали, а, значит, отлично соединяются методом сварки. Какого размера будет арт-объект? Зависит только от вас! Это шанс действительно по делу вставить #свои5копеек. Чем больше монет соберем, тем большим будет арт-объект — уличная скульптура, которая появится в Одессе. Где — решим позже. А пока приносите, пожалуйста #свои5копеек» — Кирилл Максименко.

Проект объединил всю Украину. Пятикопеечные Монетки собирают и присылают в Одессе, Киеве, Львове, Ровно, Днепре, Доброславе, Южном, Ужгороде, Ивано-Франковске.

В мире нет аналогов скульптуры и нескоро появится. Ведь не было прецедентов по столь масштабному выводу монет из оборота. Сейчас украинцы уже собрали 80% от необходимого объема монет, готов эскиз проекта в 3D и даже мастер-модели.

18 января состоится презентация одной из трех частей мастер-модели — имеет 2 метра в длину и приварка первых монет проекта .

Автор проекта — скульптор по металлолому, автор Руки Стива Джобса. Работы находятся в публичных пространствах Украины и Кипра.

Публичная презентация стартует 18-го января в 14:00 в Центре креативных искусств SiniY Crab, на ул. Приморская, 42.