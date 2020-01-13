Кабмин одобрил тендеры на 5G и решение для запуска интернета в самолетах

Кабинет министров Украины поддержал изменения в Национальную таблицу распределения полос радиочастот, которые позволят пользоваться интернетом во время полета в самолете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Правительство приняло решение о расширении диапазона для мобильной связи, что позволит обеспечить села и отдаленные регионы качественным интернетом."Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете… Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении (распространение высокоскоростного интернета в селах, - ред.): теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - отметил Гончарук.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете… Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении (распространение высокоскоростного интернета в селах, - ред.): теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - отметил Гончарук.