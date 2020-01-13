 
Информация к новости
  • Просмотров: 135
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Кабмин одобрил тендеры на 5G и решение для запуска интернета в самолетах

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Кабмин одобрил тендеры на 5G и решение для запуска интернета в самолетах

Кабинет министров Украины поддержал изменения в Национальную таблицу распределения полос радиочастот, которые позволят пользоваться интернетом во время полета в самолете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Правительство приняло решение о расширении диапазона для мобильной связи, что позволит обеспечить села и отдаленные регионы качественным интернетом."Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете… Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении (распространение высокоскоростного интернета в селах, - ред.): теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - отметил Гончарук.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете… Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении (распространение высокоскоростного интернета в селах, - ред.): теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - отметил Гончарук.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать