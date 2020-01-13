Правительство России подало в отставку, - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом России Владимиром Путиным предложений об изменении конституции подать в отставку правительству. Об этом Медведев сообщил в ходе встречи президента РФ с Кабмином, передает ТАСС.
"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал премьер.
Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 15 января, выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию. Вот что именно хочет сделать президент РФ:
- Ограничить приоритет международного прав;
- Изменить процедуру назначения правительства;
- Изменить процедуру назначения руководителей силовых ведомств;
- Изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд;
- Поднять ценз оседлости президента России с 10 до 25 лет;
- Запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, глав субъектов федерации и чиновников;
- Ужесточить этот запрет для главы государства;
- Превратить Государственный совет в конституционный орган;
- Дать право Совету Федерации отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов;
- Дать право Конституционному суду проверять конституционность федеральных законов до их подписания главой государства;
- Прописать в Конституцию обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда, приравненной к прожиточному минимуму.