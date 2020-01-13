Правительство России подало в отставку, - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом России Владимиром Путиным предложений об изменении конституции подать в отставку правительству. Об этом Медведев сообщил в ходе встречи президента РФ с Кабмином, передает ТАСС.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал премьер.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 15 января, выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию. Вот что именно хочет сделать президент РФ: