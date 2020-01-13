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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Правительство России подало в отставку, - Медведев

Категория: Новости / Политика

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом России Владимиром Путиным предложений об изменении конституции подать в отставку правительству. Об этом Медведев сообщил в ходе встречи президента РФ с Кабмином, передает ТАСС.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал премьер.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 15 января, выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию. Вот что именно хочет сделать президент РФ:

  • Ограничить приоритет международного прав;
  • Изменить процедуру назначения правительства;
  • Изменить процедуру назначения руководителей силовых ведомств;
  • Изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд;
  • Поднять ценз оседлости президента России с 10 до 25 лет;
  • Запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, глав субъектов федерации и чиновников;
  • Ужесточить этот запрет для главы государства;
  • Превратить Государственный совет в конституционный орган;
  • Дать право Совету Федерации отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов;
  • Дать право Конституционному суду проверять конституционность федеральных законов до их подписания главой государства;
  • Прописать в Конституцию обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда, приравненной к прожиточному минимуму.   

Источник: 112.ua



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