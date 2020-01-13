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Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев

Категория: Новости / Культура и искусство

Легендарные копы-напарники Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев.

Актеры поинтересовались все ли ожили после праздников и готовы ли к драйвовому комедийному экшну "Плохие парни навсегда", который выходит в прокат 23 января.

 

 

Напомним, режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано и др.

По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком. Бывшим друзьям придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который жаждет отомстить "плохим парням" за смерть брата.

 


Источник: 112.ua



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